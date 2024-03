Modello 770/2024: tutte le novità per i contribuenti/sostituti di imposte

Disponibile il modello 770/2024 per i sostituti di imposta, le istruzioni e le specifiche tecniche per la correta compilazione

L’Agenzia delle Entrate attraverso il provvedimento 61647/2024 del 26 febbraio ha pubblicato il modello 770/2024 definitivo con le relative istruzioni. Novità per i contribuenti/sostituti di imposte che devono presentare il modello. Il modello 770/2024 deve essere presentato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2023, i versamenti effettuati e le compensazioni applicate. Il modello 770 può essere scaricato gratuitamente in formato elettronico e può essere utilizzato e stampato nel rispetto in delle caratteristiche tecniche previste dall’AdE. Il modello conforme può quindi essere scaricato anche da altri siti, non solamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate, naturalmente deve essere conforme. Alleghiamo qui per comodità il modello e le relative istruzioni. La stampa può essere monocromatica, cioè in bianco e nero mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello stesso nel tempo.

Modello 770/2024 sostituti di imposta, istruzioni

Non sono previste modifiche sostanziali nel 2024 rispetto ai termini di presentazione della dichiarazione. Il modello 770/2024 deve essere presentato entro il 31 ottobre 2024 esclusivamente in via telematica. In caso di errori, entro lo stesso termine può essere presentato il modello 770/2024 una dichiarazione correttiva nei termini barrando nel modello la relativa casella.

Il modello 770/2024 può essere presentato da:

direttamente dal sostituto di imposta;

tramite intermediario abilitato;

tramite soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);

tramite società appartenenti al gruppo.

Il servizio telematico restituisce, immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e, in seguito, fornisce all’utente un’altra comunicazione con l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione. Tale comunicazione è consultabile tramite la funzionalità “Ricerca Ricevute” presente all’interno dell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo che nel modello 770/2024 trovano spazio anche le ritenute su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale oppure operazioni finanziarie con annessi versamenti. Confluiscono nella dichiarazione dei sostituti d’imposta anche le compensazioni operate, i crediti d’imposta utilizzati e le somme liquidate a causa di procedure di pignoramento presso terzi.

Le novità del modello 770/2024

Nel modello 770/2024 approvato dall’Agenzia delle Entrate non vi sono particolari novità rispetto agli anni passati. Il modello è formato da un frontespizio in cui devono essere indicati i dati del sostituto e 16 quadri (SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX e SY).

Poche le novità per il modello 770/2024:

esposizione affrancamento quote OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio);

esposizione dell’emergenza alluvionale nei Quadri ST e SV;

nel Quadro SX inserimento di una nuova colonna per la gestione del credito da trattamento integrativo speciale.

