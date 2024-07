Delfino morto a Scicli: la carcassa trovata nella spiaggia di Cava d’Aliga

Sul posto sono intervenuti gli addetti dell'ufficio igiene del Comune che hanno recuperato la carcassa del cetaceo e si occuperanno dello smaltimento.

Un delfino morto in riva al mare di Scicli. È la triste scoperta fatta, nella spiaggia di Cava d’Aliga, da alcuni bagnanti. Sul posto sono intervenuti gli addetti dell’ufficio igiene del Comune che hanno recuperato la carcassa del cetaceo e si occuperanno dello smaltimento. Non si conoscono attualmente le cause della morte del delfino. Stando a quanto si apprende, infatti, il cetaceo non presenterebbe ferite.

(immagine di repertorio)