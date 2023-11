Delia, nuovo opificio da 2,7 milioni

DELIA (CL) – Il nuovo opificio di Donnalia, brand nato nel nisseno e avviato dai fratelli Vincenzo e Angelo Di Pasquale, è finalmente operativo dopo circa due anni di lavori.

L’investimento, del valore complessivo di circa 4 milioni di euro e realizzato con il supporto di un finanziamento del Gruppo Bcc Iccrea di 2,7 milioni di euro che ha visto coinvolte la sua Capogruppo Bcc Banca Iccrea e in pool con Banca San Francesco, ha permesso al brand di continuare la sua produzione in un complesso di esclusiva proprietà dell’azienda Di Pasquale.

L’iniziativa dei due giovani fratelli aveva l’obiettivo di costruire infatti un opificio di 3.000 metri quadri per la lavorazione di frutti di elevata qualità quali albicocche, pesche, pesche nettarine e uve da tavola per accrescere la quantità di produzione realizzata. L’edificio, oltre alle celle frigorifere e ai servizi per la logistica e alla sala mensa per dipendenti, può inoltre approvvigionarsi di energia in modo totalmente green, grazie all’utilizzo di un impianto di pannelli solari da 300 Kwp (chilowatt di picco) complessivi.