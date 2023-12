Detenuto di Barrafranca strangolato dal compagno di cella

Un detenuto siciliano è stato strangolato dal suo compagno di cella. A perdere tragicamente la vita è Alessandro Salvaggio.

Un detenuto siciliano è stato strangolato dal suo compagno di cella. A perdere tragicamente la vita è Alessandro Salvaggio, originario di Barrafranca (Enna), 49enne recluso nel carcere di Viterbo. I fatti sono avvenuti ieri intorno alle 22:00 per mano da un bulgaro di 22 anni. Sono in corso le indagini delle Forze dell’Ordine e degli agenti di Polizia Penitenziaria per fare luce su quanto accaduto.

Le prime notizie: prevista l’autopsia

Pare che i due detenuti abbiano litigato ferocemente. All’improvviso il 22enne si sarebbe avventato contro il compagno di cella stringendogli le mani al collo fino a commettere un omicidio. Salvaggio, sposato e padre di due figli, ha un lungo trascorso in galera per reati legati alla droga. L’uomo stava scontando 2 anni per evasione. Venerdì a Viterbo verrà effettuato l’esame autoptico.