Dichiarazione dei Redditi 2024, ecco tutte le novità sul modello 730

Il modello 730 precompilato per il 2024 sarà messo a disposizione del contribuente dal 30 aprile 2024

Dal 2024 per i dipendenti e pensionati niente più moduli cartacei per la dichiarazione dei redditi, che sarà elaborata online tramite un percorso guidato attraverso i dati già presenti a sistema. Ecco tutte le novità per il modello 730 nel 2024.

Dichiarazione dei Redditi 2024, cosa cambia nel modello 730/2024

La Riforma Fiscale, in vigore dallo scorso anno, ha introdotto una serie di Decreti Legislativi in campo tributario. L’articolo 1 del Decreto Legislativo sulle semplificazioni fiscali prevede cambiamenti significativi per i contribuenti titolari di reddito da lavoro dipendente e pensione.

In breve tempo si passerà alla dichiarazione semplificata per dipendenti e pensionati. L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente in modo analitico le informazioni di propria competenza, che potranno essere confermate o modificate.

A partire dal 2024, tali informazioni saranno accessibili direttamente dai contribuenti titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilati, tramite un’apposita area online riservata del sito internet dell’Agenzia.

Dichiarazione dei Redditi 2024, le altre novità

Tassazione agevolata delle mance per dipendenti del settore privato di strutture ricettive e esercizi alimentari.

Detrazione per personale militare delle Forze armate.

Ridefinizione dell’ambito fiscale del lavoro sportivo, esclusione dalla base imponibile dei redditi fino a 15.000 euro per lavoro sportivo dilettantistico.

Modifiche alla tassazione delle criptovalute.

Riduzione dell’importo massimo a 5.000 euro per la detrazione del bonus mobili ed elettrodomestici.

Modifiche al regime forfettario e alla flat tax incrementale.

Dichiarazione dei Redditi 2024, il modello 730 semplificato

Come introdotto nel paragrafo precedente, i destinatari del modello semplificato sono i contribuenti titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilati, quindi:

Pensionati, lavoratori dipendenti

Persone con indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente

Soci di cooperative, sacerdoti, giudici costituzionali, parlamentari, titolari di cariche pubbliche

Lavoratori con contratto a tempo determinato, personale della scuola con contratto a tempo determinato

Produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta.

Dichiarazione dei Redditi 2024, le tempistiche per il 730 precompilato

Attualmente è possibile scaricare la bozza del modello 730/2024 in pdf e le istruzioni dal sito dell’Agenzia delle Entrate, disponibili dal 22 dicembre 2023. Il modello 730 precompilato per il 2024 sarà messo a disposizione del contribuente dal 30 aprile 2024, sempre tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, e la scadenza per la compilazione rimane fissata al 30 settembre 2024.

