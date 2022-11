Diciassettenne con 35 dosi di hashish e cocaina nello scooter arrestato a Palermo

Per il giovane, il Tribunale per i minorenni ha chiesto la convalida dell’arresto e il gip di Palermo ha disposto il collocamento in comunità

Un diciasettenne di Villabate, nel Palermitano, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari, nell’ambito di un servizio alla circolazione stradale, lo hanno fermato a bordo del suo scooter e lo hanno trovato in possesso di circa 35 dosi tra cocaina e hashish. Per il giovane, il Tribunale per i minorenni ha chiesto la convalida dell’arresto e il gip di Palermo ha disposto il collocamento in comunità.