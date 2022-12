Diede fuoco a decine di ettari di bosco nell’Ennese: condannato

Al piromane che ha danneggiato le campagne tra Floristella e la Riserva di Rossomanno una condanna di due anni e otto mesi. Saranno risarcite delle spese processuali Legambiente e il Cna di Enna

Lo scorso 15 dicembre, il Giudice dell’udienza preliminare, dott. Giuseppe Noto, ha condannato l’uomo che diede fuoco a decine di ettari tra Floristella e la Riserva di Rossomanno.

La condanna, comminata tenendo conto della scelta del rito abbreviato e del vizio parziale di mente del soggetto, non solo prevede una pena di due anni ed otto mesi ed al pagamento delle spese processuali, ma anche la prescrizione di risiedere per dodici mesi presso una Comunità terapeutica assistita. Il Circolo Legambiente Erei di Enna si era costituito quale parte civile nel procedimento con la nomina dell’avv. Barbara Di Natale, tale scelta era stata dettata dal grave danno ambientale derivato dall’impresa criminale messa in atto dal soggetto condannato.

Alle parti civili, la stessa Legambiente e la CNA di Enna, andrà il risarcimento delle spese processuali e la possibilità di adire in sede civile al procedimento per risarcimento dei danni derivati dall’azione incendiaria.

“Essere pervenuti all’individuazione del responsabile prima, ed alla celebrazione del processo poi, con la conseguente condanna dell’imputato, – dichiara Giuseppe Alfieri, presidente di Legambiente Sicilia – è una notizia che ci riempie di soddisfazione e che dà speranza per il futuro. Uno dei problemi più seri nel contrasto alla piaga degli incendi infatti è proprio la difficoltà per gli investigatori di individuare i responsabili di questi atti vili. Fortunatamente negli ultimi tempi sembrano esserci segnali positivi in controtendenza, e la condanna dell’incendiario di Enna ne è la testimonianza; l’aspetto repressivo, sebbene non sia ovviamente sufficiente, è però molto importante, anche per la funzione di deterrenza che potrebbe avere in altri potenziali incendiari”.

Per il presidente del circolo ennese, Franz Scavuzzo: “Al di là della evidente fragilità del soggetto colpevole, quel che emerge è la novità della conclusione di un iter di riconoscimento della colpevolezza e del reato stesso, l’inizio di una consapevolezza diffusa di come dar fuoco non possa più essere una abitudine vietata ma sopportata ma una dannosa e pericolosissima pratica criminale i cui costi sociali, economici ed ambientali sono enormi. Confidiamo nella capacità redentiva della pena comminata nella speranza che sia d’esempio positivo agli altri incendiari del nostro territorio”.