Diga di Pietrarossa, la soddisfazione dei deputati Sudano e Carrà: “Fatti concreti”

Dopo lo sblocco dei lavori per la diga di Pietrarossa, i deputati siciliani della Lega Valeria Sudano e Anastasio Carrà esprimono soddisfazione per il risultato raggiunto.

“Grande soddisfazione e un sincero ringraziamento al Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, per lo sblocco dei lavori della diga di Pietrarossa in Sicilia”: sono queste le prime parole di una nota dei deputati siciliani della Lega Valeria Sudano e Anastasio Carrà.

Ieri, con una nota, la Regione Siciliana ha annunciato l’approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture del progetto definitivo per completare la diga Pietrarossa, tra le province di Catania ed Enna.

Diga di Pietrarossa, i deputati Sudano e Carrà ringraziano Salvini

“Diventa realtà un’opera concepita 40 anni fa e ferma da ben 25 anni. Fatti concreti e in linea con le esigenze dei cittadini e della nostra terra. Solo un leader vero, che non ama le chiacchiere e che lavora ogni giorno per il nostro Paese, poteva realizzare un’opera così importante per la nostra Sicilia”.

“Ne arriveranno solo vantaggi sia per affrontare il problema della siccità sia per venire incontro alle esigenze degli imprenditori agricoli. Entro il prossimo 31 dicembre sarà pubblicato il bando dei lavori, che avranno concreto avvio nei primi sei mesi del 2023 e si concluderanno nel 2026. L’intervento ha un importo complessivo di 82,2 milioni di euro”. Così concludono i deputati siciliani della Lega Valeria Sudano e Anastasio Carrà.

Immagine di repertorio