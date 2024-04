Digitalizzazione, la burocrazia ingolfa la Regione: si corre ai ripari con l’arrivo di sei esperti

Meno carta e più dialoghi veloci tra uffici grazie ad architetti e ingegneri

Sei ingegneri che andranno a progettare e realizzare il sistema di digitalizzazione dei processi e dei servizi degli uffici regionali. Queste le assunzioni previste, grazie ai fondi messi a disposizione dal Pnrr, e per le quali verranno effettuati i colloqui tra il 7 e il 9 maggio prossimi, al dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale a Palermo. In particolare, sono previste due assunzioni per ingegneri informatici system architect, ruolo per il quale si sono proposti 7 candidati. Il system architect è un professionista che si occupa di progettare e definire l’architettura dei sistemi informatici, della scelta delle tecnologie, componenti hardware e software, protocolli di comunicazione e interfacce. Quindi, saranno assunti anche 2 ingegneri informatici system analyst, tra gli 11 candidati che hanno presentato domanda di assunzione. L’analista di sistema collabora alla realizzazione dei software incaricandosi di progettare, codificare, documentare e collaudare i programmi stessi.

La Regione e l’era della digitalizzazione

In ultimo, due ingegneri informatici developer, da scegliere tra 9 aspiranti. Queste figure si occupano dello sviluppo materiale dei software, in collaborazione con le altre figure del gruppo di lavoro, calandosi nella quotidianità della struttura, per migliorarne i processi e svilupparne le potenzialità. Un lavoro certosino che andrà in una prima fase a costruire una struttura che denota punti deboli e punti di forza dell’amministrazione, per migliorarne le procedure attraverso il potenziamento dei sistemi informatici. E questo è uno degli obiettivi del Pnrr, che prevede, tra le altre cose, investimenti finalizzati alla digitalizzazione dei processi e dei servizi, rafforzamento della capacità gestionale ed il dispiegamento dell’assistenza tecnica necessaria alle amministrazioni centrali e locali per giungere ad un migliore e più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche.

Coprire la carenza di personale competente

Non si tratta di un obiettivo generico, ma nasce dalla rilevazione della grave carenza di figure professionali con competenze specifiche per la predisposizione di atti che consentano di accelerare i tempi di realizzazione degli interventi. In particolare, si legge nel piano territoriale predisposto dalla Regione siciliana per il conferimento degli incarichi per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del Pnrr, “è necessaria una adeguata gestione delle diverse fasi di appalto di forniture e servizi, stante l’insufficiente numero di soggetti in possesso di competenze tecniche idonee all’assunzione dei ruoli di Rup (Responsabile unico del procedimento) e Dec (Direttore dell’esecuzione dei contratti), con probabili ripercussioni nella fase di emanazione delle procedure connesse all’attuazione del Pnrr”. Insomma, si è resa necessaria l’introduzione di figure che vadano a fornire sostegno e assistenza, attraverso la digitalizzazione, alle amministrazioni nella gestione delle procedure complesse, supportandole anche nel recupero dell’arretrato.