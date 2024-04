Regione, programmi europei, selezione di 16 esperti per incarichi di consulenza specialistica

La selezione sarà effettuata tra i soggetti che entro le 8 del 10 maggio 2024 avranno presentato istanza: ecco come candidarsi e i requisiti

L’ufficio speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea della Regione Siciliana ha avviato una procedura di selezione per il conferimento di 16 incarichi di esperto per lo svolgimento delle attività di supporto ai controlli di secondo livello nell’ambito dei Programmi Fesr, Fse, Cte ed Eni a valere sui cicli di Programmazione 2014-2020 e 2021-2027. Queste le figure professionali ricercate: un project manager nell’area controllo, undici assistenti senior nell’area controllo di cui un esperto statistico, due middle nell’area controllo e due junior nell’area controllo.

Domande entro il 10 maggio

La selezione sarà effettuata tra i soggetti che entro le 8 del 10 maggio 2024 avranno presentato istanza tramite pec e che, allo stesso orario, risultino iscritti e presenti nell’area disciplinare “Controllo” della “long list” di tipo aperto del portale dell’associazione Tecnostruttura (www.tecnostruttura.it): nel sito sono reperibili le procedure di registrazione alla long list. Ogni candidato può esprimere un’unica candidatura per un solo profilo.

Le selezioni: requisiti e colloqui

L’autorità di Audit procederà alla selezione in base a requisiti generali e specifici: titolo di studio universitario di secondo livello certificato da un diploma (laurea o diploma equivalente) in giurisprudenza, economia, scienze politiche e scienze statistiche, e ancora esperienza professionale nell’attuazione e nei controlli di primo o secondo livello nell’ambito dei Programmi Fesr, Fse, Cte ed Eni, e nelle tecniche di campionamento dei fondi strutturali. La procedura selettiva si svolgerà attraverso la comparazione dei curricula e con successivi colloqui. Per le richieste di chiarimento si può scrivere all’indirizzo autorita.audit@regione.sicilia.it fino alle 13 del 6 maggio. Tutte le informazioni, l’avviso, il decreto di approvazione, decreto di modifica e il modello di istanza sono disponibili a questo link.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI