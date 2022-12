Diletta Leotta, Natale a Catania ma lontano da Karius. Dov’è il portiere?

Diletta Leotta torna nella sua città per trascorrere le vacanze di Natale, lontano dalla sua fiamma Loris Karius.

Natale a Catania per la conduttrice etnea di Dazn, Diletta Leotta. La 31enne catanese ha pubblicato sul proprio profilo Instagram alcune storie che la ritraggono passeggiare al porticciolo di San Giovanni li Cuti, nella sua città, in compagnia di alcuni amici.

Assente, però, la nuova fiamma Loris Karius. Il 29enne portiere tedesco del Newcastle e la conduttrice catanese potrebbero trascorrere il Natale lontani, a causa degli impegni sportivi del giocatore con i Magpies in Premier League.

Gli impegni di Karius con il Newcastle

Lo stesso portiere sui propri canali social ha pubblicato in queste ore le immagini degli allenamenti in Inghilterra con la formazione bianconera, insieme agli altri compagni di club.

Ma non è escluso che i due non possano incontrarsi dopo il prossimo turno di campionato, coincidente con il tradizionale “boxing day” natalizio, quando le formazioni di Premier League scendono in campo nonostante il periodo festivo.

La stagione calcistica dell’estremo difensore, al momento, non è stata certamente da ricordare. Fino a oggi Karius non è mai sceso in campo con il Newcastle, restando alle spalle del titolarissimo Nick Pope.

Fonte foto: Instagram – Diletta Leotta