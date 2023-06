Diletta Leotta: “Sesso durante la gravidanza? Dipende dalle dimensioni della pancia”

Diletta Leotta in radio ha svelato alcuni retroscena piccanti sulla sua gravidanza: ad agosto diventerà mamma di una bimba

E’ già scattato il countdown in casa Leotta-Karius per l’evento più atteso dell’anno.

I due, infatti, diventeranno genitori ad agosto di una bambina.

La conduttrice catanese, come natura vuole, sta attraversando un momento di continui cambiamenti a livello fisico, a cui giocoforza deve adeguarsi.

Durante la trasmissione condotta su Radio 105 con Daniele Battaglia, Diletta si è lasciata andare anche a qualche confessione hot riguardante la sessualità in gravidanza.

Diletta Leotta: “Per fare l’amore in gravidanza importanti le dimensioni della pancia”

“Si dice che a volte siccome si hanno gli ormoni impazziti non si ha voglia, chi invece ne ha tanta – ha detto lei – Alcuni medici dicono che è una cosa positiva verso la fine, aiuta. Le dimensioni della pancia per fare ciò però contano. Una cosa è il punto di vista delle donne e un’altra è quello dell’uomo – ha proseguito Diletta – Non è infatti detto che psicologicamente l’uomo abbia voglia di farlo. Potrebbe vedere la donna come una sorta di teca che non va assolutamente toccata”. Chissà che ne pensa Karius?