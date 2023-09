Dino Giarrusso: “Grave taglio fondi Pnrr a Catania”

"Il taglio del governo dei fondi Pnrr destinati a Catania è grave e vergognoso, un vero e proprio scippo"

CATANIA – “Il taglio del governo dei fondi Pnrr destinati a Catania è grave e vergognoso, e getta nello sconforto un’intera provincia, un vero e proprio scippo. La destra che governa città, ragione e Stato, sa dare risposte o solo far chiacchiere? Si parla di fondi compensativi ma non si vede nulla, Catania perde un capitale e rischia ritardi incolmabili. Da anni c’è un ‘victim blaming’ sul Sud che non spende, ma se gli togli i soldi, promettendogli fuori tempo massimo, obblighi a riscrivere 100 volte i progetti, e ad essere farraginosi e inconcludenti”. Lo dichiara in una nota l’europarlamentare catanese Dino Giarrusso.

“Scelte folli ai danni del capoluogo etneo che forse più di altri avrebbe necessità di investimenti subito – continua Giarrusso -. Si tratta, d’altronde, di soldi dell’Europa e che l’Europa si aspettava si spendessero anche per le aree più fragili. Non vorrei oltre il danno la beffa: non solo non arrivano i soldi a Catania, ma poi la UE ci mette in mora sui soldi non spesi o spesi male e altrove. Un altro cattivo esempio di un governo che rischia di essere contro il Sud: che aspetta chi ci governa a intervenire seriamente?”.