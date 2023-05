Dior ricopre d’oro Johnny Depp: firmato contratto da oltre 20 milioni di dollari

Il prolungamento del contratto suggella il supporto dato dalla maison alla star durante il processo con l’ex moglie Amber Heard.

Johnny Depp ha appena rinnovato la sua partnership da testimonial con la maison di moda e di cosmetici Dior, in un contratto triennale del valore di 20$ milioni. L’accordo per il profumo Dior Sauvage supera di gran lunga tutti quelli presi dalle altre maison nel campo della profumeria, come quello di Robert Pattinson per Dior Homme, di 12$ milioni, e di Brad Pitt per Chanel No.5, 7$ milioni. Oltre a consolidare il rapporto tra il brand francese e la star americana, il prolungamento del contratto come ambassador di Dior Sauvage conferma il supporto che la maison ha dimostrato negli ultimi anni nei confronti di Depp, a fronte delle controverse speculazioni e del processo avvenuto nella primavera del 2022, tenuto tra l’attore e l’ex moglie Amber Heard.

Anima selvaggia

Depp è il volto di Dior Sauvage dal 2015, una partnership che lo ha visto coinvolto in numerose campagne, che lo hanno celebrato come un’anima libera e, come indica il nome del profumo, selvaggia. Nel 2020, in seguito a un articolo della testata inglese The Sun che descriveva l’attore come un «wife beater,» Dior è stato spinto dai media e dai fan a interrompere il contratto con Depp, una situazione completamente capovolta l’anno scorso, quando migliaia di persone si sono riunite di fronte ai propri schermi in supporto della star durante il processo contro l’ex moglie, concluso con la vittoria di Depp, e un risvolto decisamente positivo sulle vendite di Dior Sauvage.