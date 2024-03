Pagamenti per i disabili gravissimi in Sicilia, oltre 17 milioni di euro dalla Regione a febbraio 2024

Annunciato il pagamento delle somme del "Fondo regionale per la disabilità".

Oltre 17 milioni di euro per il pagamento del beneficio economico in favore dei disabili gravissimi per il mese di febbraio 2024 in Sicilia: lo ha annunciato la Regione Siciliana.

L’assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ha infatti impegnato la somma di 17.067.140,40 euro, a valere sul “Fondo regionale per la disabilità”.

Disabili gravissimi, in Sicilia fondi a febbraio 2024

“I diritti delle persone con disabilità restano al centro dell’azione del governo regionale – dichiara l’assessore alla Famiglia, Nuccia Albano -. Continua, così, puntualmente l’erogazione del sostegno a migliaia di persone in condizione di grave deficit, risorse che sono indispensabili per vivere un’esistenza dignitosa“.

Come funzionano i pagamenti

I fondi per i disabili gravissimi saranno destinati a tutte le Asp dell’Isola sulla base della comunicazione del numero delle persone rientranti nella categoria. I soggetti censiti a febbraio risultano oltre 14mila.

Nelle scorse settimane la Regione Siciliana ha erogato circa 22,5 milioni di euro per il pagamento dei contributi economici relativi al mese di gennaio 2024. “Assicuriamo, così, il sostegno a migliaia di persone che vivono in condizione di grave deficit e che hanno bisogno di assistenza 24 ore su 24”, aveva detto l’assessore Albano.

