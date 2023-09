Disabilità, maggiori fondi per Asacom e assistenti servizio igienico personale

"Sapevamo che i fondi, sarebbero stati insufficienti e avevo proposto un'integrazione", ha detto l'assessore regionale Albano

«Il via libera da parte della Commissione Bilancio dell’Ars a maggiori stanziamenti in favore di Asacom e dei lavoratori del servizio igienico personale dimostra grande sensibilità su un tema delicato quale l’assistenza alle persone disabili per i servizi che rendono presso le scuole secondarie”. Lo dichiara l’assessore regionale alla Famiglia e alle politiche sociali, Nuccia Albano.

L’assessore Albano: “Sapevamo che i fondi sarebbero stati insufficienti”

“Sapevamo che i fondi, stanziati in sede di approvazione del Bilancio 2023, sarebbero stati insufficienti e avevo proposto un’integrazione. Ringrazio i componenti della Commissione Bilancio per la disponibilità e il senso di responsabilità”, aggiunge Albano.