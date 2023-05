Disavventura per Massimo Boldi, impantanato con l’auto sui binari del tram: VIDEO

Disavventura automobilistica per l'ex "Max Cipollino" in pieno centro della sua Milano

Una disavventura stradale, in pieno centro della sua Milano, e Massimo Boldi, il famoso attore comico meneghino finisce con l’auto in mezzo alla carreggiata destinata unicamente ai tram. L’episodio, forse causato da disattenzione, dalla forte pioggia caduta di recente o chissà, dalla scarsa illuminazione è successo venerdì sera, in viale Regina Giovanna, zona Corso Buenos Aires.

Lieto fine

Ad aiutare l’ex “Max Cipollino”, stavolta tutto meno che in vena di risate, alcuni incuriositi passanti, che a mano sono riusciti a trarre fuori dai binari, infangati all’inverosimile, la sua auto. Impossibile non filmare il tutto, così come inevitabile che video e foto siano finiti sui social diventando virali. Infine, l’attore 77enne, ritrovando il sorriso, ha concesso alcuni selfie ai suoi “soccorritori”.