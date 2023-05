Violenta grandinata a Firenze, tramvia bloccata per due volte

Una violenta grandinata si è abbattuta su Firenze, causando l’interruzione temporanea delle linee della tramvia per due volte e l’evacuazione della palazzina uffici del depisto dei bus ex Ataf di viale dei Mille per l’allagamento dai tetti. Inoltre, due furgoni sono rimasti sommersi a causa della perturbazione all’altezza del sottopasso, in via Lanzi, nel rione del Romito. Non risultano, comunque, persone ferite: i conducenti si sarebbero messi in salvo in tempo.