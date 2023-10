Maxi discarica abusiva all’Inserra, 100 metri cubi di rifiuti: scatta sequestro

Rifiuti speciali e non in via Monte Bianco, senza autorizzazione: sequestro e denuncia per il proprietario del terreno.

Scatta il sequestro per una maxi discarica abusiva di ben 30mila metri quadri in via Monte Bianco, all’Inserra di Palermo.

Denunciato il proprietario del terreno, dove erano accumulati rifiuti – anche speciali – senza alcuna autorizzazione.

Discarica abusiva all’Inserra di Palermo, scatta il sequestro

Una discarica abusiva di circa 30.000 mq è stata sequestrata e chiusa con sigillo dal personale del Nopa della polizia municipale di Palermo in via Monte Bianco. Nell’area c’erano circa 100 metri cubi di rifiuti speciali e altri rifiuti precedentemente inceneriti e sotterrati.

Gli operatori di polizia, in seguito al controllo, hanno denunciato anche il proprietario del terreno, un uomo di 61 anni.

Immagine di repertorio