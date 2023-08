Discarica di Bellolampo e allarme diossina: ecco la concentrazione attuale

I dati dell'ultimo report di Arpa Sicilia dopo il terribile incendio dello scorso 24 luglio.

Dopo l’incendio nella discarica di Bellolampo a Palermo si registra una presenza di diossina 35 volte oltre la norma: è quanto emerso dall’ultimo report di Arpa Sicilia, che da giorni monitora le concentrazioni giorno per giorno.

Ecco i dati dell’ultimo report, datato 4 agosto.

Discarica di Bellolampo e pericolo diossina, il report del 4 agosto

A seguito dell’incendio dello scorso 24 luglio, Arpa Sicilia ha avviato un’attività di campionamento dell’aria ambiente nei luoghi di potenziale ricaduta dei prodotti di combustione. In particolare “inizialmente è stato posizionato un campionatore ad alto volume specifico per le diossine e i furani nei pressi della località Inserra, all’ingresso del residence sito in via Costantino n.28; successivamente i campionamenti sono stati effettuati anche in un secondo punto, presso Villa delle Ginestre in via Castellana”, si legge nel report di Arpa Sicilia.

Il controllo a Inserra, all’ingresso del residence in via Costantino, effettuato dalle ore 22.20 del 25/07/2023 alle ore 23.20 del 26/07/2023, ha restituito una concentrazione di diossina pari a 116 TE fg/m3; quella effettuata dalle ore 11.30 del 25/07/2023 alle ore 10.30 del 27/07/2023 a Villa delle Ginestre, invece, una concentrazione pari a 3531 TE fg/m3.

“I risultati ottenuti indicano nel sito di via Costantino 28 una riduzione della concentrazione di diossine in aria dal 25 al 26 luglio, mentre nel campione prelevato a Villa delle Ginestre dal 25 al 27 luglio la formazione di diossine e furani e la loro presenza in aria ambiente. La differenza nelle concentrazioni determinate nei due punti di prelievo sembra coerente con le condizioni del vento”, spiega Arpa Sicilia.

In allegato il report completo sulla concentrazione di diossine nei pressi della discarica di Bellolampo.

L’Agenzia nei prossimi giorni completerà le analisi in corso su altri campioni di aria prelevati dal 28 luglio al 2 agosto ed avvierà le analisi del top soil già campionato il 3 agosto.

Immagine di repertorio