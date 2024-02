Disneyland Hotel: quando la magia incontra il lusso

Riaperta la struttura a cinque stelle all’interno di Disneyland Paris, dove grandi e piccini possono vivere un soggiorno regale

PARIGI – Lusso, comfort e magia Disney si incontrano per dar vita a un’esperienza unica, capace di coccolare i visitatori di ogni età e rendere il soggiorno indimenticabile nel “posto più felice” d’Europa: dopo un lungo restauro ha riaperto i battenti a Disneyland Paris l’iconico Disneyland Hotel.

La riapertura fa parte di una trasformazione senza precedenti per il Resort alle porte di Parigi, che aggiunge ancora più magia con esperienze entusiasmanti come il Marvel Avengers Campus e un’area a tema Frozen nel Parco Walt Disney Studios in corso di costruzione.

Riapre rinnovato il Disneyland Hotel

“Questa riapertura – ha affermato Natacha Rafalski, presidente di Disneyland Paris – segna un nuovo capitolo nella trasformazione di Disneyland Paris, riaffermando il nostro ruolo di leader dell’industria turistica europea con una miscela unica di narrazione, servizi di eccellenza e la capacità senza eguali di accogliere le famiglie. Siamo entusiasti di svelare il nuovo Disneyland Hotel, una struttura a cinque stelle unica nel suo genere che celebra la regalità e l’amata narrazione Disney. Il nostro impegno verso l’innovazione e un’esperienza impareggiabile per gli ospiti, rimane costante”.

La squadra dei Walt Disney Imagineering Paris, insieme ai migliori fornitori e artigiani di tutta Europa, ha creato un’esperienza unica e immersiva che rende omaggio sia alle storie regali Disney che ai maggiori monumenti europei, come il Castello di Versailles o il Neuschwanstein Castle.

L’esperienza regale inizia dal momento in cui gli ospiti entrano nella grande Hall, ispirata alle biblioteche dei castelli francesi. Ad accogliere gli ospiti grandi e piccini c’è un monumentale lampadario in cristallo di Boemia che raffigura il Castello della Bella Addormentata nel Bosco. Da questa creazione luminosa si innalza un raffinato nastro di luce che sale fino al soppalco in legno e marmo, dove 15 vetrine espongono libri e pergamene che evocano le storie regali Disney. Questo capolavoro è stato realizzato nella Repubblica Ceca da un esperto di vetreria che combina la più alta qualità del cristallo di Boemia con le tecnologie all’avanguardia del XXI secolo.

Disneyland Hotel propone 487 stanze e suite

La struttura propone 487 stanze e suite, incluse 346 Camere Superior, 82 Camere Deluxe, 41 Camere Castle Club, 16 Signature Suite, una Suite Principesca e una Suite Reale. Le camere Superior del Disneyland Hotel offrono uno spazio rilassante ed elegante nei toni del blu e dell’argento con esclusive opere d’arte che raffigurano momenti di undici film d’animazione classici e contemporanei Disney: Biancaneve e i Sette Nani, Cenerentola, La Bella Addormentata nel Bosco, La Sirenetta, La Bella e la Bestia, Aladdin, La Principessa e il Ranocchio, Rapunzel, Frozen e tante altre. Dopo una visita ai Parchi Disney, gli ospiti possono riposarsi in comodi letti dotati di lenzuola pregiate, mentre guardano i loro programmi tv preferiti su uno specchio magico che si trasforma in uno schermo Ultra HD. Per una pausa gustosa c’è un elegante portagioie che nasconde tutto il necessario per un delizioso té o caffè.

Le camere Deluxe trasportano chi vi soggiorna all’interno delle undici storie reali dei Classici Disney. Al loro interno un letto a baldacchino con un soffitto illuminato e opere d’arte esclusive mostrano i momenti iconici dei film d’animazione. Gli Ospiti possono rilassarsi in uno spazio impreziosito da colori tenui e perlati. Le camere Deluxe sono dotate di ogni confort, è possibile inoltre usufruire di servizi di check-in e concierge dedicati e dell’accesso esclusivo alla Deluxe Lounge.

Il Castle Club offre 41 Camere Castle Club, 16 Signature Suites, una Suite Principesca e una Suite Reale, per vivere un’esperienza straordinaria. Intrecciando sapientemente privacy e personalizzazione per creare un’atmosfera raffinata Disney, questo hotel dentro l’hotel coccola gli ospiti come solo un cinque stelle Disney può fare. Situato agli ultimi due piani, offre la discrezione di un ascensore privato, un’area dedicata al check-in e tutti i nuovi servizi di lusso aggiornati. Chi soggiorna in una camera o suite Castle Club ha accesso anche alla Castle Club Lounge che offre una colazione esclusiva in compagnia delle Principesse Disney.

Le 16 Signature Suite del Castle Club offrono un’esperienza incredibile

Le 16 Signature Suite offrono un’esperienza incredibile ed elementi di design unici, direttamente ispirati ai classici reali Disney. Nello specifico, la struttura offre tre Suite Signature Cenerentola, quattro Suite Signature Rapunzel, tre Suite Signature La Bella e la Bestia, tre Suite Signature Frozen, tre Suite Signature La Bella Addormentata. A questo elenco si aggiungono anche la Suite principesca La Bella e la Bestia, caratterizzata da sontuosi arredi barocchi, e la Suite Reale Frozen, dove gli ospiti vengono trasportati nel Palazzo di Ghiaccio della Regina Elsa in cima alla Montagna del Nord e da dove è possibile affacciarsi direttamente sul Parco Disneyland.

I servizi dell’Hotel non si limitano soltanto al comfort delle camere: l’obiettivo, infatti, è trattare gli ospiti di ogni età come regine e re durante il loro soggiorno. A questo servono il Royal Kids Club, dove i bambini possono entrare a far parte delle loro storie preferite e il servizio My Royal Dream, pensato per trasformare bambine e bambini in eleganti principesse o cavalieri grazie a trucco, acconciature, costumi e accessori.

Per i più grandi, invece, la Spa del Disneyland Hotel by Clarins permette non soltanto di sguazzare nella piscina, ma anche di provare veri e propri trattamenti termali con prodotti adatti dai sei anni in su, forniti da Nougatine Paris.

Infine, una menzione particolare spetta ai ristoranti e ai bar del Disneyland Hotel: dal buffet di The Royal Banquet (aperto a colazione, pranzo e cena), dove è possibile scegliere tra piatti influenzati dalle diverse culture delle amate storie Disney a La Table de Lumière, dove si può gustare la cena con servizio al tavolo in uno spazio che rende omaggio alla scena della sala da ballo de La Bella e la Bestia. Per un drink e uno spuntino raffinati è poi d’obbligo un passaggio al Bar Fleur de Lys. Inoltre, le due Deluxe Lounge sono a disposizione degli ospiti che soggiornano nelle camere Deluxe, offrendo una vista sui Fantasia Gardens per colazione a buffet e spuntini pomeridiani dolci e salati.

Un luogo pieno di magia nel posto più magico d’Europa: ecco cos’è il nuovo Disneyland Hotel. Un luogo dove il sogno di rilassarsi con la propria famiglia per vivere momenti unici e indimenticabili può davvero diventare realtà.