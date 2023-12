Disneyland Paris vive già l’atmosfera delle Feste in attesa delle novità previste per il 2024

Natale e Capodanno fra neve, parate e addobbi. E da gennaio il via all’attesa stagione Disney Symphony of Colours

PARIGI – Manca ancora qualche settimana al Natale, ma c’è un luogo già pervaso dalla magica atmosfera delle Feste e dove tante sorprese sono dietro l’angolo per grandi e piccini.

A Disneyland Paris – il Resort alle porte della capitale francese che ha concluso da poco le grandi celebrazioni per i trent’anni dall’apertura – la stagione de “Il Magico Natale Disney” rappresenta una delle tradizioni più belle: come ogni anno, l’immancabile albero di Natale è stato decorato con splendidi e incantevoli addobbi, mentre su Main Street Usa, tra ghirlande di agrifoglio e palline colorate, la neve cade più volte al giorno rendendo tutto ancora più fatato.

Il magico Natale di Disnelyland Paris

Passeggiando per i due parchi a tema, nei sette Hotel Disney e nel complesso di intrattenimento Disney Village sarà come sempre possibile incontrare anche i personaggi più amati e alcuni di loro – Stitch, Pippo e altri ancora – saranno vestiti a festa per scattare foto ricordo e firmare autografi insieme agli ospiti. Fino al 25 dicembre, poi, sarà presente anche Babbo Natale per incontrare grandi e piccini prima di partire per il suo lungo viaggio intorno al mondo. Inoltre, c’è da celebrare anche un nuovo e importante arrivo: con l’uscita nelle sale cinematografiche del film musicale Disney Animation “Wish”, prevista per il 21 dicembre, la protagonista Asha sarà presente nel Parco Disneyland fino al 7 gennaio 2024. Un’occasione unica per posare al fianco di questa eroina tenace e coraggiosa, i cui sogni e le cui speranze sono così potenti da permetterle di collegarsi alle stelle e di far accadere cose meravigliose.

Tra gli appuntamenti imperdibili delle Feste c’è quello con “La Sfavillante Parata Natalizia di Topolino”, composta da cinque carri alti più di sei metri. Per realizzarla, nel 2021 sono stati disegnati 380 costumi composti da oltre 3.000 accessori, 700 paia di scarpe e 90 ornamenti per capelli. Otto chilometri di tessuto sono stati utilizzati, ricamati e abbelliti appositamente per questo progetto a cui hanno lavorato duecento persone per due anni. Lo show sarà reso ancor più coinvolgente dalle decorazioni natalizie utilizzate in tutto il Resort: 15.000 palline di Natale, 80 Alberi di Natale, il maestoso albero di Natale alto 24 metri addobbato da oltre 1.000 decorazioni e più di 37.000 fiori piantati in quattro giorni dall’equipe di orticultura. In linea con l’impegno intrapreso da Disneyland Paris per la tutela dell’ambiente, gli alberi provengono da un vivaio locale e fanno parte di un’iniziativa di sostenibilità che consente loro di continuare a crescere da una stagione all’altra.

Anche a Capodanno le cose in grande

Anche per il Capodanno a Disneyland Paris si fanno le cose in grande: il 31 dicembre, infatti, tutti gli ospiti avranno l’opportunità di dare il benvenuto al 2024 in un ambiente magico e festoso fino all’una di notte. Si potrà accogliere il nuovo anno con un incredibile spettacolo pirotecnico nel Parco Disneyland oppure partecipare a un’epica celebrazione nel Parco Walt Disney Studios. Dopo, tutti saranno invitati a ballare a ritmo di musica.

I progetti per il 2024

Con la fine del 2023 per il Resort si chiuderà un anno di grandi eventi e appuntamenti e il 2024 non sarà certamente da meno. A partire dall’8 gennaio, infatti, la stagione Disney Symphony of Colours darà il via a un’esplosione di emozioni con Disney Electrical Sky Parade, una vera e propria parata elettrica… nel cielo. Una nuova sequenza notturna che combinerà luci, proiezioni, fontane e coreografie di droni. Per un momento, il cielo si trasformerà in una tavolozza di colori, grazie a vibranti illuminazioni che troveranno spazio sopra il Castello della Bella Addormentata nel Bosco.

Si tratta di un omaggio alla Main Street Electrical Parade, uno spettacolo notturno messo in scena nel Parco Disneyland tra il 1992 e il 2003, che ha segnato la storia di Disneyland Paris. Disney Electrical Sky Parade farà rivivere l’infanzia ai nostalgici e darà ai più giovani l’opportunità di scoprire questa iconica esperienza dei Parchi Disney in una nuova versione inedita. Fino a cinquecento droni sfileranno nel cielo notturno sotto forma di carri illuminati, che simboleggiano le varie icone della Main Street Electrical Parade, tra cui lo sfavillante treno di Topolino e dei suoi amici, l’adorabile drago Elliott e la carrozza di Cenerentola. Un’indimenticabile musica elettronica, remixata per l’occasione, scandirà ancora una volta il ritmo di questo spettacolare festival di Magia notturna. Per ideare Disney Electrical Sky, le squadre di Disneyland Paris Entertainment hanno collaborato ancora una volta con Dronisos, fornitore ufficiale di tecnologia di Disneyland Paris e leader europeo degli spettacoli con droni in Francia, Stati Uniti e Medio Oriente.

A partire dal 10 febbraio, inoltre, gli ospiti potranno vivere un’esperienza musicale e colorata durante A Million Splashes of Colour, nuovo spettacolo diurno pieno di energia che celebra i film d’animazione di Disney Animation e Pixar, con alcuni dei personaggi più amati. Questa creazione originale, che avrà luogo più volte al giorno, trasporterà tutti in un viaggio nel tempo per scoprire le storie più amate anche grazie alla musica, con due colonne sonore originali e un mashup di canzoni iconiche.

Tra appuntamenti divenuti ormai una tradizione e moltissime novità, Disneyland Paris si appresta quindi a chiudere in bellezza l’anno in corso e a proiettarsi verso il futuro, che sarà anche scandito dalla regale riapertura del Disneyland Hotel: il 24 gennaio, infatti, dopo una lunga ristrutturazione, la struttura a cinque stelle situata proprio all’ingresso del Parco Disneyland tornerà ad accogliere gli ospiti, che potranno vivere potranno vivere un soggiorno indimenticabile tra ristoranti raffinati e incontri con i personaggi, i principi e le principesse Disney.