Distributori carburante, i Comuni dovranno verificarne la regolarità

Pubblicata la circolare del Dipartimento regionale delle Attività produttive rivolta agli Enti. I controlli serviranno anche ad accertare se gli impianti hanno sospeso l’attività

PALERMO – I Comuni devono mettersi al lavoro e procedere alla verifica dei distributori di carburante siti all’interno del proprio territorio. È stata pubblicata una circolare del dipartimento regionale delle Attività produttive, che comunica come sia stata disposta la verifica degli impianti di distribuzione carburanti iscritti all’anagrafe ministeriale.

Toccherà ai Comuni procedere alla verifica

Toccherà ai Comuni procedere alla verifica delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, rese dai titolari di autorizzazione o concessione degli impianti di distribuzione carburanti, che attestano la compatibilità o incompatibilità degli impianti, in considerazione delle specifiche competenze territoriali attribuite dalle norme vigenti e delle funzioni attribuite al corpo di polizia municipale. Ancora, dovranno segnalare all’assessorato regionale delle Attività produttive eventuali impianti che hanno sospeso l’attività e non hanno provveduto alla dovuta comunicazione.

Le risultanze delle verifiche dovranno essere trasmesse al dipartimento regionale delle Attività produttive a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo istituzionale dell’ufficio. Al fine di snellire le procedure di verifica, l’individuazione degli impianti all’interno ed all’esterno dei centri abitati potrà essere condotta anche attraverso la consultazione di strumenti digitali disponibili, come il portale cartografico della Regione Sicilia, in cui sono segnalati tutti gli impianti esistenti. Ciò consentirà di procedere più agevolmente alla verifica della compatibilità o incompatibilità del distributore, e al controllo e monitoraggio degli impianti “inutilizzati” o che dovessero sospendere temporaneamente l’attività, escluse le ferie annuali che non vanno ad essere considerate come una sospensione da segnalare. I Comuni dovranno anche provvedere a dare tempestiva comunicazione al dipartimento di tutte le situazioni di pericolo, reali o anche potenzialmente rilevate, in modo da poter predisporre il consequenziale provvedimento di decadenza dell’autorizzazione e quindi intervenire per eliminare qualunque rischio per l’incolumità stradale.

In tal modo si risponde a ciò che è l’obiettivo della legge 124/2017 all’articolo 1, commi da 100 a 119, in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, per incrementare la concorrenzialità del relativo mercato e la diffusione al consumatore delle correlate informazioni. La legge prevede, per i titolari di autorizzazione o concessione degli impianti di distribuzione carburanti della rete stradale ed autostradale, di dichiarare eventuali incompatibilità. In particolare, i commi 112 e 113 elencano le fattispecie di incompatibilità esclusivamente in relazione agli aspetti attinenti alla sicurezza stradale. Gli impianti ubicati all’interno dei centri abitati sono considerati incompatibili nel caso di impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla carreggiata, o siano situati all’interno di aree pedonali.

Per quanto riguarda gli impianti all’esterno dei centri abitati, sono considerati incompatibili, nei casi di impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicati sulla cuspide degli stessi, nel caso di impianti ricadenti all’interno di curve con raggio minore ai 100 metri o, anche in questo caso, gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla carreggiata.