La ressa prima di Palermo-Brescia e l’incubo: dito amputato a tifosa ferita

Una giornata allo stadio si è conclusa drammaticamente per una tifosa del club rosanero, costretta a subire la parziale amputazione di un mignolo.

Dito parzialmente amputato per una tifosa del Palermo, rimasta ferita dopo l’incredibile ressa registrata all’ingresso dello stadio Renzo Barbera in occasione della partita Palermo-Brescia dello scorso mercoledì 8 novembre.

La donna ha perso la falange del dito mignolo della mano sinistra e con ogni probabilità dovrà subire un nuovo intervento.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Dito parzialmente amputato per tifosa dopo Palermo-Brescia

Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe rimasta ferita nella ressa prima della partita di recupero del campionato di serie B nel capoluogo regionale. Degli sconosciuti, ammassati nell’intento di entrare prima allo stadio per assistere alla partita, l’avrebbero spinta e l’avrebbero fatta cadavere sul divisorio metallico anteposto al tornello. Corsa in ospedale, la malcapitata è stata operata una prima volta – subendo una parziale amputazione di un dito – e potrebbe dover affrontare una seconda operazione per le ferite riportate.

Su quanto avvenuto in occasione del match Palermo-Brescia sono attualmente in corso le indagini delle forze dell’ordine.

Steward aggredito

Oltre alla tifosa, c’è stato un altro ferito. Si tratta di uno steward, che sarebbe stato preso a pugni da un tifoso ultras del Palermo. Il giovane in questione sarebbe già stato individuato – grazie ai filmati della videosorveglianza dello stadio – e denunciato per lesioni personali e violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive.

Immagine di repertorio