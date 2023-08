Divieto di avvicinamento per uomo violento nel Siracusano: il provvedimento

Nella giornata di ieri, agenti del Commissariato di P.S. di Priolo Gargallo hanno eseguito, nei confronti di un sessantaseienne siracusano, un’ordinanza cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da questa frequentati, con l’obbligo di mantenere una distanza di almeno 300 metri, con il divieto di contatti telefonici o telematici e con l’applicazione del braccialetto elettronico di controllo, in aggravamento della precedente misura, emessa dal Giudice per le indagini Preliminari.

L’uomo è ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della convivente.