Divieto di fumare all’aperto dal 21 marzo: ecco dove

Previste multe salate per i trasgressori

Continua ad allargarsi il novero delle città, italiane ed estere, in cui sarà fatto divieto fumare sigarette, anche all’aperto in luoghi pubblici. Sceglie questa strada, dal 21 marzo, il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli: per quanto riguarda aree gioco per bambini all’interno dei parchi e dei giardini pubblici, nelle aree adiacenti i servizi all’infanzia, nidi e centri gioco, ma anche vicino agli ingressi degli uffici pubblici, di scuole, università, alle fermate del trasporto pubblico e nei cimiteri addio alle bionde ma non solo, visto che ad essere multati saranno anche i fumatori di sigarette elettroniche nei casi individuati per legge.

Multe salate per i trasgressori

Chi non rispetterà il divieto dovrà fare fronte ad una sanzione da un minimo di 25 ad un massimo di 500 euro. Come spiega il Comune di Modena in una nota, lo stop alle sigarette nasce da una richiesta del consiglio comunale che all’inizio dello scorso anno aveva votato all’unanimità un ordine del giorno a riguardo.