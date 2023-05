Djokovic potrà giocare agli Us Open, stop al vaccino anti-Covid

Dall'11 maggio non sarà più obbligatorio per chi entra negli Usa

Buone notizie per Novak Djokovic che potrà tornare a giocare gli Us Open di tennis in programma dal 28 agosto. Gli Stati Uniti, infatti, elimineranno l’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per i dipendenti federali e i viaggiatori internazionali che arrivano in aereo l’11 maggio sera.

L’abolizione dell’obbligo di vaccinazione corrisponde alla fine dello stato di emergenza sanitaria che fu dichiarato nel gennaio 2020. Djokovic, lo scorso anno era stato costretto a saltare il torneo perché non vaccinato. Allo stesso modo il 35enne giocatore serbo aveva rinunciato a Miami ed Indian Wells. Ha vinto gli Australian Open a gennaio (22esimo Slam in carriera), un anno dopo essere stato espulso dal Paese alla vigilia del torneo del 2022 perché non vaccinato.