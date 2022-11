Dl Aiuti Ter approvato dal Senato: è legge

Il Dl Aiuti Ter è legge.

Il provvedimento voluto dal Governo per combattere il caro energia ha ricevuto oggi il via libera dal Senato con 100 voti a favore, 5 contrari e 55 astenuti.

Il Governo libererà così 14 miliardi di euro in interventi a favore di famiglie e imprese per far fronte agli ingenti aumenti dell’ultimo periodo.

Non sono state approvate modifiche rispetto al testo già licenziato dalla Camera.

A votare a favore sono stati maggioranza e Azione-Italia Viva: contrari il gruppo Alleanza Verdi-Sinistra, mentre i senatori di Pd e M5s si sono astenuti.