Dl migranti e protezione speciale, domani Conferenza Regioni. Presenti Musumeci e Valenti

Le Regioni chiedono di essere ascoltate in merito alle norme contenute nel Dl migranti. Al centro l'abolizione della protezione speciale.

Sarà convocata per domani mattina alle ore 11 la riunione straordinaria Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome che era stata richiesta nei giorni scorsi dai governatori regionali.

All’ordine del giorno il tema del Dl migranti approvato recentemente dall’Aula del Senato e atteso alla Camera. All’incontro saranno presenti il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, e il Commissario per l’emergenza immigrazione, Valerio Valenti.

Dl migranti, le Regioni: “Ascoltate la nostra voce”

Le Regioni avevano chiesto di essere maggiormente coinvolti per quanto riguarda la politica che il Governo intende adottare per fronteggiare i flussi migratori verso l’Italia. Lo scorso 20 aprile il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, aveva affermato che “la richiesta è stata fatta all’unanimità per avere un momento di dialogo”.

Fedigra: “Giusto abolire protezione speciale”

Il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedigra, si era così espresso: “Ci sono posizioni politiche legittimamente diverse. Penso che serva rispetto per tutte. C’è chi come me, ad esempio, crede che l’abolizione o la riduzione della protezione speciale sia cosa corretta. Non è una protezione internazionale e che diventa, come di fatto è stata la protezione umanitaria, qualcosa che può tenere dentro tutto e il contrario di tutto”.

“Penso, dall’altro lato, che invece bisogna tutelare le protezioni internazionali, ovvero lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria. Altri presidenti non la pensano così, legittimamente: abbiamo opinioni molto diverse”, ha concluso Fedigra.