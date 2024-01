“Doc-Nelle tue mani 3”, le anticipazioni sulle prossime puntate del 18 gennaio

"Doc-Nelle Tue Mani 3", la serie tv con Luca Argentero, torna il 18 gennaio dopo l'esordio boom la scorsa settimana: ecco cosa accadrà

Il ritorno di “Doc – Nelle tue mani” con la terza stagione è stato ampiamente apprezzato dal pubblico del giovedì sera di Rai Uno. I primi due episodi andati in onda l’11 gennaio 2024 hanno segnato la fine dell’attesa del Dottor Fanti e di quello che accade nel reparto in cui adesso è primario. Contro ogni aspettativa, la messa in onda della prima puntata della terza stagione di “Doc – Nelle tue mani” ha visto 5.113.000 spettatori davanti allo schermo con un 26.9 % di share. Un risultato incredibile, nonostante la controprogrammazione fosse abbastanza forte. Infatti, Doc 3 ha battuto sia l’amatissima serie turca Terra Amara su Canale 5 e la partita di Coppa Italia tra Juventus e Frosinone, trasmessa su Italia Uno. A fronte di questo straordinario successo, la terza stagione di “Doc – Nelle tue mani” si appresta a diventare uno dei prodotti più interessanti e amati dell’inverno 2024.

“Doc – Nelle Tue Mani 3”: cosa succederà il 18 gennaio

Se nella prima puntata, abbiamo ritrovato il Dottor Fanti alle prese con il suo nuovo ruolo di Primario e con ricordi del passato che sono diventati vividi e chiari, nella seconda puntata che andrà in onda giovedì 18 gennaio 2024 su Rai Uno alle ore 21:30, Doc continuerà a fare i conti con il suo passato, con le dinamiche del reparto e con novità che dovrà affrontare. Nel primo episodio della puntata, dal titolo “Perfetta”, Doc prova a trovare nuovi ricordi. Grazie alla scoperta della sua “vela”, ha una pista chiara da seguire. Oltre ai problemi di Andrea e ad una paziente direttrice d’orchestra appena ricoverata, Giulia deve focalizzarsi sulla sua carriera. In reparto, arriva anche un famoso travel blogger, affidato alle cure di Federico. Questo incontro creerà non pochi problemi.

Nel secondo episodio della puntata, intitolato “Sogni”, lo scavare nei ricordi del passato non ha portato alcun risultato a Doc che, nel frattempo, deve occuparsi di un panettiere con strani sintomi. Non demorde Doc che trova subito una nuova “vela” ossia il concorso di cori in onore di Mattia che si terrà a breve. Mentre cerca di convincere Agnese per farsi accompagnare, in reparto Federico è sottopressione e Riccardo deve affrontare un caso che lo manda in crisi e spinge al limite il suo rapporto con Martina.

Dove e come guardare “Doc – Nelle tue mani 3”

“Doc – Nelle tue mani 3” andrà in onda giovedì 18 gennaio 2024 su Rai Uno ore 21:30. È possibile prenderne visione in diretta streaming su RaiPlay dove saranno disponibili tutti gli episodi andati in onda e degli extra esclusivi sul backstage e le riprese della serie.

