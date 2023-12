“Scendete dal marciapiede”, due giovani in moto picchiano docente che li aveva redarguiti

Il docente del Liceo Classico di Bagheria è stato preso di mira con alcuni schiaffi. Sul posto si sono presentati i carabinieri.

Brutta vicenda quella avvenuta a Bagheria, in provincia di Palermo, dove un professore del Liceo Classico della località siciliana sarebbe stato preso a schiaffi da due giovani.

Il richiamo e l’aggressione

A quanto pare, l’uomo si sarebbe rivolto ai ragazzi in via Dante poiché stavano scorrazzando indisturbati lungo il marciapiede con la moto, creando così una situazione di pericolo per i passanti. Al richiamo, i due giovani si sarebbero fermati e si sarebbero scagliati contro il docente, picchiandolo.

Si sarebbe quindi creato un capannello di persone per difendere la persona offesa. Sul posto, dopo l’aggressione, si sarebbero presentati anche i carabinieri della Stazione di Bagheria che hanno provveduto a identificare i due giovani.