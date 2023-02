Domenica con l’Ottava e la partita del Catania: tutti i divieti e le strade chiuse

Due eventi in contemporanea, due ordinanze con provvedimenti di sosta e di viabilità: ecco le strade chiuse e i divieti.

Due eventi in contemporanea. Due ordinanze con provvedimenti di sosta e di viabilità. Domenica Catania sarà interessata dalle celebrazioni agatine – ricorre infatti l’Ottava – e dalla partita di calcio della SSD Catania impegnata in casa contro la Mariglianese.

I provvedimenti in centro storico

Le strade chiude al traffico

Per consentire lo svolgimento della processione dell’Ottava, la direzione della Polizia municipale ha emesso un’ordinanza che prevede alcuni divieti a partire dalle ore 12, per quanto riguarda il divieto di sosta con rimozione coatta, e dalle 14 per quanto riguarda l’interdizione al traffico, di domenica 12 febbraio.

E’ istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto i veicoli dei residenti diretti alle autorimesse o ad aree scoperte private, i veicoli dei mezzi di soccorso in emergenza e delle Forze dell’Ordine, nelle seguenti vie e piazze:

– via Vittorio Emanuele II, da piazza San Placido a via Raddusa e da via Erasmo Merletta, a piazza San Francesco d’Assisi, via Giuseppe Garibaldi, nel tratto compreso tra la via Spadaro Grassi a piazza Giuseppe Mazzini, via Spadaro Grassi, via San Martino, via San Giuseppe al Duomo, via Alessi, via Antonio Mancini, via Euplio Reina, via Della Loggetta, via Santa Maria del Rosario, via Raddusa, via Sant’Agata, via Fragalà, via Collegiata, piazzetta Sebastiano Addamo, via Alessandro Manzoni, nel tratto compreso tra la piazzetta

Sebastiano Addamo e la via Antonino di Sangiuliano, via Bicocca, via Roccaforte, via Erasmo Merletta, via

Vasta e via Biscari. In questi stessi luoghi, dalle 12, sarà attivo il divieto di sosta.

Al Massimino scende in campo il Catania

In occasione della partita di calcio del Catania, dalle ore 11:00 alle ore 21:00 e comunque sino a cessate esigenza, è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto i residenti diretti in garage o aree scoperte private, delle Forze dell’Ordine e dei mezzi di soccorso in emergenza, nelle seguenti vie e piazze:

a) piazza Vincenzo Spedini;

b) via Cifali, da via Raimondo Franchetti a piazza Bonadies;

c) via Giambattista Impallomeni, da via Mimosa a via Cifali;

d) via Chisari;

e) via Valdisavoia;

f) largo Filippo Raciti;

g) via Gaetano D’Emanuele;

h) via Cantone;

i) via Dell’Atleta;

j) via Ferrante Aporti;

k) via Cesare Lombrosio;

l) via Cesare Beccaria, da via Cesare Vivante a via Cifali;

m) via Giuseppe Fava nel tratto compreso tra la via De Cosmi a piazza Vincenzo Spedini;

n) via Giovanni Lavaggi, da via Raimondo Franchetti a via Cesare Lombrosio;

o) via Ammiraglio Toscano;

p) via Rasà, da via Samuele a via Maratona;

q) via Maratona, da via Stazzone a piazza Vincenzo Spedini;

I divieti di sosta

Dalle ore 8:00 alle ore 21:00 e comunque sino a cessate esigenze, è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli, nelle seguenti vie e piazze:

a) piazza Vincenzo Spedini;

b) via Cifali, da via Raimondo Franchetti a piazza Bonadies;

c) via Gaetano D’Emanuele;

d) via Cantone, ambo i lati;

e) via Dell’Atleta, ambo i lati;

f) via Ferrante Aporti, ambo i lati;

g) via Giuseppe Fava, ambo i lati, nel tratto tra la via De Cosmi e la piazza Vincenzo Spedini;

h) via Chisari, ambo i lati;

i) via Valdisavoia, ambo i lati;

j) largo Filippo Raciti, ambo i lati;

k) via Cesare Beccaria, da via Mimosa a via Cifali, ambo i lati;

l) via Cesare Lombrosio, ambo i lati;

m) via Giovanni Lavaggi, da via De Cosmi a via Cesare Lombrosio, ambo i lati;

n) via Ammiraglio Toscano, ambo i lati;

o) via Rasà, da via Ammiraglio Toscano a via Maratona, ambo i lati;

p) via Giambattista Impallomeni, da via Mimosa a via Cifali, ambo i lati;

q) via Giuseppe Fava nel tratto compreso tra la via De Cosmi a piazza Vincenzo Spedini, ambo i lati;

r) via Maratona, dal civ. 1 a piazza Vincenzo Spedini, ambo i lati;

s) largo Taormina, lato ovest;

t) via Carlo e Nello Rosselli, ambo i lati;