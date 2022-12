Leonardo Sciascia, figlie donano lettere e scritti alla Fondazione dedicata al padre

Tante lettere, scritti e ritratti di uno dei più noti autori siciliani di tutti i tempi, Leonardo Sciascia: ecco cosa è stato donato alla Fondazione dedicata allo scrittore.

Natale “felice” sul fronte della tutela della cultura: la Fondazione Leonardo Sciascia, istituita dal Comune di Racalmuto (in provincia di Agrigento) ha ricevuto dalle figlie dello scrittore una grande donazione, consistente in oltre 14mila lettere e in una raccolta di ritratti di scrittori, edizioni originali e traduzioni di libri.

A rendere nota la notizia è la stessa Fondazione, attraverso un comunicato stampa ufficiale.

Donazione alla Fondazione Leonardo Sciascia, la nota

Di seguito si riporta la nota, pubblicata anche sulla pagina Facebook della Fondazione dedicata a uno dei più celebri scrittori italiani di tutti i tempi.

“L’anno 2022, il giorno 21 del mese di dicembre la dottoressa Guenda La Rosa, notaio in Palermo – assistita dall’avvocato Maurizio Faraci, dalla professoressa Lucia Sirchia e dal dottor Enzo Sardo – ha stipulato l’atto di donazione alla Fondazione Leonardo Sciascia del patrimonio – già in custodia presso la prestigiosa sede di Racalmuto – di proprietà della famiglia Sciascia”.

“L’atto è stato sottoscritto dalle figlie dello scrittore, Laura e Anna Maria, che hanno manifestato la volontà di procedere alla donazione accettata dall’architetto Vincenzo Maniglia nella qualità di Presidente e legale rappresentante della stessa Fondazione. Il patrimonio, da anni pienamente fruibile, comprende una raccolta di ritratti di scrittori, le edizioni e le traduzioni dei libri di Leonardo Sciascia assieme alle lettere dallo stesso ricevute in circa mezzo secolo di attività letteraria e ora finalmente catalogate”.

Immagine di repertorio