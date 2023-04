Shock nel Catanese, 24enne accoltellata in casa nella notte: è grave

Dalla violenta lite alla coltellata all'addome, in corso le indagini su quanto accaduto alla giovane a Belpasso.

Dramma a Belpasso, in provincia di Catania, dove una donna di appena 24 anni è stata accoltellata all’addome al culmine di una lite.

Sull’episodio, avvenuto nel corso della scorsa notte, sono in corso le indagini di rito. Si tratterebbe dell’ennesimo caso di violenza sulle donne in Sicilia.

Donna accoltellata all’addome a Belpasso, la ricostruzione

Sono in corso le indagini sull’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, la giovane sarebbe stata colpita violentemente all’addome con un’arma da taglio al culmine di una lite all’interno della sua abitazione. Al momento non è chiaro chi abbia commesso il gesto, ma l’ipotesi privilegiata è quella di un’aggressione maturata in ambito personale.

In seguito alla segnalazione e all’intervento del personale del 118, la 24enne è stata trasferita al Policlinico di Catania. Ricoverata nel reparto di Rianimazione del nosocomio etneo, attualmente si troverebbe in gravi condizioni con prognosi riservata. Sul luogo dell’accoltellamento sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti di rito.

Immagine di repertorio