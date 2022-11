Sposa Marcelo (il suo pupazzo) ma dopo un anno lo lascia perché l’ha tradita: l’incredibile storia

La storia è stata seguita da migliaia di follower su TikTok

Una donna ha raccontato di aver sposato il suo pupazzo e di averlo lasciato dopo un anno perché lui l’avrebbe tradita.

L’incredibile storia di Meirivone

Meirivone Rocha Moraes, 37 anni, brasiliana, stava per celebrare il primo anniversario di matrimonio con il suo bambolotto Marcelo, ma è rimasta con il cuore spezzato dopo che un’amica ha visto suo marito entrare in un motel con un’altra donna: questa la storia incredibile che la donna ha raccontato su TikTok, dove documenta la sua “vita coniugale” decisamente folle (e ovviamente non mancano migliaia di fan).

Marcelo, il bambolotto di pezza che sposato e tradito Meirivone

Marcelo è il bambolotto di pezza fatto pazientemente a mano dalla madre di Meirivone, stufa di ascoltare la figlia che si lamentava per la sua condizione di single. Ed è subito stato amore a prima vista: nel dicembre 2021, la donna ha sposato il pupazzo con una cerimonia in grande stile e ben 250 ospiti. Ovviamente poco dopo è arrivato il piccolo Marcelinho, di pezza come il papà.

Purtroppo però la “favola” è durata poco, come racconta il Mirror: Meirivone dice che adesso Marcelo e lei vivono in camere separate dopo la scoperta del tradimento.

“Un’amica mi ha detto di aver visto Marcelo entrare in un motel con un’altra donna mentre io ero in ospedale per assistere il bambino che si era ammalato. All’inizio pensavo che la mia amica stesse mentendo, poi ho guardato sul telefonino di Marcelo e ho scoperto tutto.

Lui negava e mi ha detto di amarmi molto, ma abbiamo litigato e spaventato il bambino. Voglio sbattere Marcelo fuori di casa ma so che Marcelinho ha bisogno di lui” ha confessato la donna su TikTok, davanti a un pubblico di follower (si spera non di pezza) che hanno visualizzato i suoi video.