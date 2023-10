Donna data alle fiamme, interviene l’ambulanza e arriva la multa per eccesso di velocità

A tingere in modo negativo la tragica vicenda è la multa che è arrivata ai sanitari del 118, i quali erano accorsi per soccorrere la vittima

Una donna nel Napoletano lo scorso 5 settembre è stata vittima di un gesto terribile: è stata data alle fiamme dal vicino di casa. Si trattava di una quarantottenne, la quale è deceduta dopo svariati giorni di agonia per via delle ustioni.

A tingere in modo negativo la tragica vicenda è la multa che è arrivata ai sanitari del 118, i quali erano accorsi per soccorrere la vittima, per eccesso di velocità. A denunciare l’accaduto è stata l’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”.

Antonella Iaccarino non ce l’ha fatta

Ecco quanto ha scritto l’associazione: “Il Giorno 5 settembre 2023 il 118 di Pozzuoli è intervenuto a Quarto per Antonella Iaccarino, la donna alla quale è stata gettata della benzina addosso ed è stata data fuoco dal vicino di casa. I sanitari, in una disperata ‘corsa contro il tempo’ l’hanno trasportata da Quarto al centro grandi ustionati del Cardarelli. Nel tragitto l’ambulanza ha preso un verbale per eccesso di velocità. INCONCEPIBILE! Il 21 ottobre Antonella è morta! Caro Ministero dell’interno, centro nazionale accertamento infrazioni, se proprio volete …..noi andiamo piano…..ma poi?”.