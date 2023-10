Ieri la giovane è arrivata al pronto soccorso "in condizioni stazionarie ma continua ad essere sotto osservazione"

La ragazza di 28 anni, incinta, travolta da un cane di razza rottweiler, precipitato dal terzo piano di un palazzo in via Frattina a Roma “è ricoverata in terapia intensiva” all’Umberto I.

L’arrivo al pronto soccorso

Ieri la giovane è arrivata al pronto soccorso “in condizioni stazionarie ma continua ad essere sotto osservazione”. Lo apprende l’Adnkronos Salute da fonti ospedaliere.