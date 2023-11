Dramma vicino al Conad, donna investita da scooter: ricoverata al Sant’Antonio Abate

In prognosi riservata e in gravi condizioni la donna coinvolta in un drammatico incidente nella periferia di Trapani.

Drammatico incidente alla periferia di Trapani: una donna è stata investita da uno scooter ed è rimasta gravemente ferita.

L’episodio è avvenuto in zona Milo lo scorso sabato sera.

Donna investita da scooter, incidente a Trapani

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, uno scooter avrebbe travolto la malcapitata – una 71enne – nei pressi di un supermercato Conad. Sul posto, in seguito alla segnalazione al 112, sono intervenuti gli operatori del 118 per soccorrere la donna.

Trasferita in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate, sarebbe ricoverata in prognosi riservata e in gravi condizioni. Presenti nel luogo del sinistro anche gli agenti di polizia per i rilievi e gli accertamenti di rito su quanto accaduto.

La tragedia sulla A29

Un altro grave incidente, purtroppo con esito mortale, si è verificato sulla A29 nei pressi dello svincolo per Campobello di Mazara. La vittima è una donna di 71 anni, Giovanna Mandalà, infermiera in pensione: pare che sia morta sul colpo dopo l’impatto con una Land Rover guidata da una 24enne, le cui cause sono ancora da accertare. Ricoverata in ospedale invece l’amica della donna, che viaggiava con la 71enne a bordo di una Fiat Punto. Avrebbe riportato diversi traumi e sarebbe ricoverata a Castelvetrano con prognosi riservata.

Immagine di repertorio