Weekend di sangue in Sicilia, incidente mortale sulla A29: vittima 71enne

L'ennesima tragedia sulle strade siciliane nel fine settimana: ecco chi è la vittima. Si prega per l'amica, ricoverata in ospedale.

Ancora un incidente mortale in Sicilia: sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo – tra Marsala e Castelvetrano – Giovanna Mandalà, 71 anni, è rimasta vittima di uno scontro fatale.

L’amica che viaggiava con lei è rimasta ferita.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Incidente mortale sulla A29, vittima Giovanna Mandalà

Il sinistro è avvenuto lo scorso sabato notte, intorno alle 3, nei pressi dello svincolo per Campobello di Mazara (TP). Secondo una prima ricostruzione, la Fiat punto a bordo della quale viaggiava la 71enne – per cause ancora in fase di accertamento – si sarebbe scontrata da una Land Rover condotta da una 24enne. Giovanna Mandalà sarebbe morta sul colpo dopo l’impatto, l’amica invece – soccorsa dal personale del 118 – è finita prima all’ospedale di Castelvetrano e poi all’Abele Aiello di Mazara del Vallo. Avrebbe riportato diversi traumi e sarebbe ricoverata a Castelvetrano con prognosi riservata.

La vittima era una nota e stimata infermiera in pensione.

Scontro sulla Statale 115

Il fine settimana appena trascorso è stato, purtroppo, denso di incidenti in Sicilia. Uno dei più gravi si è verificato a Siracusa, lungo la Strada Statale 115. In contrada Cozzo Villa, nei pressi di una rotatoria, si sono scontrate due auto: feriti due uomini, trasferiti in ospedale e fortunatamente non in gravi condizioni.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Immagine di repertorio