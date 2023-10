Paura in via Cavour, donna investita da auto pirata: scattano le indagini a Palermo

Incidente vicino alla Prefettura palermitana: è "caccia" al presunto pirata della strada, che avrebbe lasciato la donna ferita senza prestare soccorso e dandosi alla fuga.

Ancora un incidente nel centro di Palermo, a due passi della Prefettura: una donna è stata investita da un’automobilista in via Cavour ed è rimasta ferita.

Pare che, dopo lo scontro, il conducente del veicolo si sia allontanato senza prestare soccorso.

Donna investita in via Cavour, la ricostruzione dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la malcapitata – una 43enne – sarebbe stata speronata e travolta da un’auto mentre percorreva via Cavour a bordo della sua bici elettrica. L’automobilista sarebbe andato via senza soccorrere la donna.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno trasferito la donna all’ospedale Civico di Palermo. Pare che, fortunatamente, non versi in gravi condizioni. Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della polizia municipale di Palermo per acquisire le immagini dei sistemi di videosorveglianza e ricostruire la dinamica del sinistro, risalendo anche all’identità del presunto “pirata della strada”.

Il caso di Alcamo

Lo scorso 6 ottobre un incidente dalla dinamica abbastanza simile si è verificato ad Alcamo, in provincia di Trapani. Un’auto avrebbe travolto un ciclista 50enne mentre stava percorrendo la pista ciclabile. Anche in questo caso, l’automobilista sarebbe fuggito senza prestare soccorso al malcapitato. Quest’ultimo, rimasto ferito, è stato trasferito in ospedale.

Immagine di repertorio