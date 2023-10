Trovata morta in casa, shock per la morte improvvisa di Rosanna Di Letizia a Caltanissetta

Trovata senza vita in bagno, comunità in lutto per la scomparsa della 60enne.

Tragedia in viale Triste a Caltanissetta, dove una donna – Rosanna Di Letizia – è stata trovata morta nella sua abitazione.

L’episodio si è verificato questa mattina.

Secondo una prima ricostruzione, la 60enne sarebbe stata trovata morta nel bagno di un appartamento di via Trieste in mattinata. Ancora da chiarire la causa del decesso. Pare che la donna stesse attraversando un momento personale molto difficile e che prendesse dei farmaci.

Sul posto, in seguito alla segnalazione della tragedia, sono intervenuti gli agenti di polizia e gli operatori del 118. Ogni tentativo di rianimazione, purtroppo, si è rivelato inutile. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social.

Nella mattinata di mercoledì 18 ottobre la salma verrà trasferita direttamente “all’ultima dimora”, come si legge nell’annuncio funebre diffuso dalla mamma, dalla cognata e dal nipote. “Si dispensa dalle visite”, si legge anche nel messaggio.

Foto da profilo Facebook