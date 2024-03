Donna e pace al Parlamento Ue grazie al female empowerment

Il Professional women’s network Milano presente al Global summit 2024 del Parlamento europeo a Strasburgo

MILANO – Professional women’s network (Pmw) Milan, la storica associazione globale con sede anche a Milano da sempre focalizzata sulle tematiche di female empowerment, traccia un bilancio molto positivo a seguito del suo Global Summit 2024 del Parlamento Europeo a Strasburgo, che ha visto, tra i molti relatori di spicco presenti, un importante intervento e riconoscimento anche da parte della presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde.

Lo scorso 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, il Pwn Milan ha infatti unito le forze con le delegazioni Pwn provenienti da tutta Europa, per una presenza totale di ben oltre 300 professioniste da 25 Paesi diversi. “Women: Peace, Health & Wealth” – “Donne: Pace, Salute e Ricchezza”: queste le tematiche chiave che hanno guidato i tavoli di lavoro e gli interventi guidati dalle presidenti e membri del board presenti, tra cui le co-presidenti di Pwn Global, Virginia Otel e Nadine Castellani-Floderer, e la presidente di Pwn Milan, Vanina Stagno Piantida.

La prima sessione a tema “Women and Peace”

Tre le sessioni plenarie, la prima delle quali a tema “Women and Peace” – “Donne e Pace” – ha incluso tra gli altri i ricchi interventi della deputata del Parlamento europeo, Fabienne Keller, e di Mircea Geoana, vice segretario generale della Nato. La sessione, focalizzata sul ruolo delle donne nella diplomazia e nelle attività a favore della pace nel mondo, ha sottolineato l’importanza della parità di genere anche nei settori della sicurezza e della difesa.

Inoltre, è stato affrontato il tema della donna quale vittima dei conflitti armati, a cui la Nato stessa è molto attenta nonché promotrice di strategie e politiche mirate.

La prima sessione a tema “Women and Health”

La seconda sessione plenaria ha approfondito la tematica “Women and Health” – “Donne e Salute” – e le iniziative finalizzate non solo alla salute della donna, ma anche al suo sviluppo personale e professionale. Tra i molti ospiti di spicco, la relatrice Florence Lecoutre, membro del board of Management e chief officer of Sustainability-Hr-Data di Allianz Trade, che ha condiviso la sua esperienza e spunti di riflessione sul female empowerment e sull’avanzamento di carriera.

Inoltre, la professoressa Claire Mounier-Vehier, tra i cardiologi più rilevanti al mondo, ha affrontato la salute cardiovascolare della donna – che uccide ogni anno più donne del tumore al seno – e l’importanza del mettere il proprio benessere a 360 gradi al primo posto nella scala delle priorità.

La terza sessione “Women and Wealth”

Infine, la terza ed ultima sessione plenaria è stata centrata sul tema “Women and Wealth” – “Donne e Ricchezza” – e la massima rilevanza dell’indipendenza finanziaria e dell’eliminazione del “gender pay gap”, il divario negli stipendi tra uomini e donne a parità di ruolo e livello.

Molti gli speaker presenti, tra cui spicca Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, intervenuta con un discorso ispirazionale sulle tematiche di cui sopra, a conferma del proprio supporto alla missione e visione del Pwn Global.

Di pari spessore l’intervento di Nadia Calviño, presidente della European Investment Bank (Eib), che ha illustrato il tema della diversità di genere nel mondo del lavoro ed il rapporto delle donne con il mondo finanziario affrontando anche il tema dell’approccio alle proprie finanze.