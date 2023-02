Donna incinta partorisce in casa: ginecologo la guida in videochiamata su WhatsApp

Una donna non è riuscita a raggiungere l'ospedale ed ha partorito in casa sua: il ginecologo l'ha guidata in videochiamata su WhatsApp

Una storia incredibile arriva da Ruvo di Puglia, nel Barese.

Una donna, infatti, ha partorito in casa, assistita dal suo ginecologo collegato in...videochiamata su WhatsApp.

Tutto è iniziato alle 4 del mattino, quando la futura mamma ha iniziato ad avvertire qualche fastidio.

Alle 7, poi, la donna ha chiamato il suo ginecologo, Francesco Meo, in quanto le contrazioni erano divenute ritmiche.

Il parto in videochiamata

Il medico ha invitato così la sua paziente a raggiungere l’ospedale più vicino in vista del parto. Ma, dopo circa un quarto d’ora, la donna, che si trovava ancora in casa, lo ha richiamato dicendogli che sentiva la testa del bambino in procinto di uscire.

Così il ginecologo ha avviato una videochiamata via WhatsApp, guidando così la donna e il marito durante tutte le fasi del parto.

Dopo la nascita del bellissimo bimbo, su indicazione del medico, il padre ha avvolto il piccolo nel telo, gli ha liberato le vie respiratorie con l’asciugamano e lo ha attaccato al seno. Il marito della donna, su indicazione del ginecologo, ha quindi allertato il 118, che dopo aver prelevato la donna e il bebè li ha trasportati in ospedale dove si trovano adesso ricoverati in via precauzionale.