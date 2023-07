Una trentatreenne si è suicidata a Riesi dopo essere stata vittima di diverse violenze

Donna di 33 anni si suicida in provincia di Caltanissetta, era stata vittima di violenza sessuale e altre brutalità.

Donna di 33 anni si suicida in provincia di Caltanissetta, era stata vittima di violenza sessuale e altre brutalità. La vittima, di nazionalità rumena, si è tolta la vita a Riesi, molto probabilmente per paura che si ripetessero le terribili violenze subite.

La trentatreenne aveva in un primo momento, il 28 giugno dell’anno scorso, trovato il coraggio di denunciare il colpevole. Un uomo di 26 anni della stessa nazionalità della donna, ed era il suo ex. La denuncia era per stalking e in quell’occasione era stato condannato a 11 anni per violenze sessuali ripetute, lesioni e minacce di morte.

La condanna era arrivata in primo grado, dopo la denuncia della donna, confermata in appello. Tuttavia poi ha ottenuto i domiciliari. Così, lo scorso aprile è arrivata una nuova denuncia per nuove minacce, da qui è partita l’inchiesta della Procura e la richiesta di aggravamento della misura. Purtroppo non è bastato, la donna si è tolta la vita per paura, probabilmente.

Ora la Procura di Caltanissetta dovrà verificare se qualcosa non ha funzionato nei controlli ai quali era sottoposto il soggetto colpevole di codeste violenze verso la vittima, essendo ai domiciliari e ritenuto pericoloso.