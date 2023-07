Notte da incubo per Donnarumma e compagna: legati e malmenati dai ladri

I due, ancora sotto shock, sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. La Procura di Parigi ha aperto un’indagine

Brutta disavventura per Gigio Donnarumma, portiere del Paris Saint Germain. L’ex estremo difensore del Milan ha vissuto una notte da incubo insieme alla compagna, Alessia Elefante, nella sua abitazione a Parigi.

I fatti

Secondo le prime informazioni, i due sarebbero stati aggrediti nelle prime ore di oggi da alcuni ladri che si sarebbero introfulati nell’appartamento della coppia, nell’ottavo arrondissement. Sarebbero stati legati e malmentati.

Il bottino

I malviventi, secondo una prima stima del furto, avrebbero racimolato, tra gioielli e orologi, un bottino di circa 500mila euro. Nelle prime ore del mattino, il portiere e la compagna sarebbero riusciti a liberarsi. Lanciato l’allarme alla polizia, si sono rifugiati in un albergo vicino la loro abitazione. I due, ancora sotto shock, sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. La Procura di Parigi ha aperto un’indagine.