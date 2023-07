Scala dei Turchi, derubati due turisti belgi: ladri portano via tutto

L'automobile che li aveva condotti nella splendida spiaggia è stata ritrovata aperta e senza più i bagagli

Viaggio da incubo per due 30enni turisti del Belgio che hanno deciso di trascorrere serenamente alcuni giorni in Sicilia. I due stranieri hanno trascorso una giornata al mare nella splendida Scala dei Turchi, a Realmonte.

Il furto

Dopo aver parcheggiato l’auto hanno proseguito la giornata con un bagno rinfrescante ma, poco dopo, lo spiacevole episodio che ha rovinato ai due turisti i momenti di relax. L’auto che li aveva condotti è stata ritrovata aperta e senza più i bagagli.

L’amarezza

Tanta amarezza sul volto dei due turisti belgi che sono stati privati di tutti gli effetti personali: dai vestiti e i telefoni cellulari a documenti e computer. Rimasti in costume e telo da mare hanno allertato gli agenti di polizia che, giunti sul posto, hanno raccolto il racconto delle sfortunate vittime. I due turisti hanno formalizzato la denuncia a carico di ignoti. Al via le indagini per risalire agli autori del furto.