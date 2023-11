Dramma ad Agrigento: imprenditore si spara alla testa, è gravissimo

Dramma e disperazione ad Agrigento: un noto imprenditore, per motivi ancora sconosciuti, si è sparato in testa e lotta tra la vita e la morte

Dramma ad Agrigento. Un noto imprenditore siciliano avrebbe tentato di togliersi la vita sparandosi alla testa un colpo di pistola. Il fatto è avvenuto in via Empedocle. L’uomo avrebbe tentato l’estremo gesto alla presenza di moglie e figli, all’interno della loro abitazione. L’imprenditore aveva appena organizzato la 43esima edizione del Paladino d’oro Sportfilmfestival, la settimana del cinema sportivo in corso al Teatro Pirandello.

L’imprenditore è gravissimo in ospedale

Subito trasportato in gravissime condizioni all’ospedale di Agrigento, l’imprenditore starebbe lottando tra la vita e la morte. Ignote, ancora, le motivazioni del gesto. L’uomo avrebbe anche lasciato una lettera, adesso al vaglio degli investigatori della Squadra mobile di Agrigento.

