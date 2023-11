Dramma in provincia di Caltanissetta, bimba di 8 anni travolta dal trattore

Una bambina di 8 anni è stata travolta da un trattore in provincia di Caltanissetta, a San Cataldo per l'esattezza

Bambina investita dal trattore: le condizioni

La bimba di 8 anni è stata portata all’ospedale Sant’Elia, le sue condizioni destano preoccupazione, in quanto è arrivata presso la struttura sanitaria in gravi condizioni ed è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. Da ricostruire ancora come è avvenuto il dramma.