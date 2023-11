Dramma in cantiere: operaio si trancia mano con sega circolare

Un operaio si è tagliato gravemente ad una mano mentre lavorava in un cantiere per la ristrutturazione di un'abitazione

Momenti drammatici si sono vissuti in un cantiere adibito per la ristrutturazione di un’abitazione in via Alessandro Volta a Rho (Milano). Un operaio, infatti, si è ferito in modo gravissimo a una mano con una sega circolare: trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso e in prognosi riservata, anche se sveglio, sarebbe in gravi condizioni. Protagonista della sfortunata vicenda un operaio italiano di 38 anni: il fatto si sarebbe verificato poco prima delle 11 di mercoledì.

Per l’operaio traumi multipli e lesioni da taglio alla mano

In suo soccorso sono arrivate immediatamente automedica e ambulanza dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). Il paziente, stando a quanto riferito dalla centrale operativa, è stato trasportato d’urgenza alla Multimedia di Sesto San Giovanni (Milano). Aveva traumi multipli e lesioni da taglio a una mano. Oltre al personale sanitario, in via Volta sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato del Commissariato di Rho.

