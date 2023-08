Dramma in casa, uomo cade dal terzo piano: trasferito in elisoccorso al Cannizzaro

Ancora un triste fatto di cronaca a Modica: uomo trasferito a Catania per le cure necessarie.

Uomo cade dal terzo piano e rimane gravemente ferito: è l’ennesimo dramma in casa registrato in Sicilia, avvenuto in via Silla a Modica.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 4 agosto. Nelle stesse ore, sempre a Modica, si è verificato un altro triste episodio di cronaca: in via Risorgimento, è stato trovato – in un appartamento – il cadavere in avanzato stato di decomposizione di un 77enne.

Cade dal terzo piano, dramma in casa a Modica

Rimane ancora da ricostruire la dinamica dell’accaduto. Secondo le prime informazioni, il malcapitato sarebbe precipitato dal terzo piano di una palazzina di via Silla. Fortunatamente non sarebbe morto.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha trasferito il ferito in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Al momento non si hanno ulteriori informazioni sulle sue condizioni.

Immagine di repertorio